A24: ad agosto chiusa la tratta Portonaccio-Tangenziale Est

La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria di riqualificazione delle barriere di sicurezza spartitraffico sul Tronco di Penetrazione Urbana dell’autostrada A24, dalle ore 22:00 del 2 agosto a tutto il 28 agosto p.v. sarà disposta l’interdizione al traffico della carreggiata est del Tronco di Penetrazione Urbana (TPU) dell’autostrada A24 in direzione del GRA, tra la Tangenziale Est e lo Svincolo di Portonaccio, e la parzializzazione della carreggiata ovest, con interdizione della corsia di sorpasso, tra lo Svincolo di Portonaccio e la Tangenziale Est.

Per la predisposizione del cantiere, dalle ore 22:00 dei giorni 2, 3, 4 e 5 agosto alle ore 06:00 dei giorni successivi, sarà disposta la temporanea chiusura notturna anche in direzione Tangenziale Est con uscita obbligatoria presso lo Svincolo di Portonaccio e interdizione dell’accesso per tutti i veicoli provenienti da Via Torelli e diretti verso la Tangenziale Est.

Inoltre, salvo imprevisti, nelle sole ore notturne, sarà necessario effettuare delle ulteriori temporanee chiusure in direzione della Tangenziale Est con uscita obbligatoria presso lo Svincolo di Via Portonaccio e interdizione dell’accesso per tutti i veicoli provenienti da Via Torelli e diretti verso la Tangenziale Est:

dalle ore 22:00 dei giorni 11, 12, 13 e 14 agosto alle ore 06:00 dei giorni successivi

dalle ore 22:00 dei giorni 18, 19, 20 e 21 agosto alle ore 06:00 dei giorni successivi

dalle ore 22:00 dei giorni 24 e 25 agosto alle ore 06:00 dei giorni successivi

Al fine di prevenire congestioni nel nodo di Portonaccio per il piano di viabilità alternativa in direzione della Capitale è prevista:

predisposizione di segnaletica di preavviso, tramite pannelli a messaggio variabile e segnaletica di cortesia, per indirizzare l’utenza verso l’uscita consigliata di Via Fiorentini, utile per gli utenti diretti sia verso Via dei Monti Tiburtini (Figura 1) sia verso Via Serenissima/Via Prenestina (Figura 2).

in corrispondenza del cantiere, l’uscita su Via Portonaccio potrà essere resa obbligatoria per i flussi provenienti dal GRA/A24 qualora la galleria Pittaluga venga chiusa in orario notturno (22:00 – 06:00) anche in direzione della Tangenziale Est. Gli utenti potranno utilizzare le seguenti direttrici:

Percorso 1 prevalentemente per gli utenti diretti verso il centro Città: Via di Casal Bertone → Via Ettore Fieramosca à Via Prenestina (Figura 3):

Percorso 2 per gli utenti diretti sia verso il centro Città sia verso il quadrante sud: Via di Portonaccio → Via Prenestina (Figura 4):

Percorso 3 per gli utenti diretti sia verso il centro Città sia verso il quadrante nord: è prevista da parte di Roma Capitale, esclusivamente nel periodo dei lavori, la temporanea deroga ai divieti vigenti della zona ZTL su Via di Portonaccio, in direzione Via Tiburtina attualmente riservata ai mezzi di linea, taxi e veicoli autorizzati, e di svolta a sinistra all’incrocio fra Via di Portonaccio e via Tiburtina. Dopo il 28 agosto i suddetti divieti saranno ripristinati.

Nel suddetto periodo, tutti i veicoli provenienti da Roma Centro/Tangenziale Est e diretti verso GRA/Roma Est/L’Aquila/Teramo/A25 potranno utilizzare lo Svincolo di Portonaccio per immettersi in autostrada A24 da Via di Portonaccio.

In particolare, con provenienza:

da San Giovanni è consigliata l’uscita di Via Prenestina in direzione Largo Preneste per proseguire su Via di Portonaccio in direzione GRA (fig. 5);

Inoltre, è stata predisposta una apposita segnaletica nella galleria della Nuova Circonvallazione Interna (NCI) per uscire dalla Tangenziale Est verso L.go Camasena e proseguire su Via Tiburtina, in direzione Via Fiorentini, per accedere all’autostrada A24 in direzione GRA:

dalla Salaria/Foro Italico è consigliato uscire a Via M.ti Tiburtini per proseguire su Via Fiorentini per accedere all’autostrada A24 in direzione GRA (fig. 6);





da P.le Verano è consigliato percorrere Via Tiburtina per proseguire su Via Fiorentini per accedere all’autostrada A24 in direzione GRA (fig. 7).





Per aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni di traffico e di viabilità si raccomanda di visitare il sito HYPERLINK “http://www.stradadeiparchi.it”www.stradadeiparchi.it o di seguirci sul profilo X @viabilitasdp prima di mettersi in viaggio. Si raccomanda inoltre di consultare il Televideo Rai e Mediavideo, di ascoltare i notiziari CCISS e Isoradio, o chiamare il numero telefonico 803.111.

Strada dei Parchi SpA:

Strada dei Parchi SpA è la società che gestisce la concessione di costruzione ed esercizio della A24 (Roma-L’Aquila-Teramo) e A25 (Torano-Avezzano-Pescara).

Le due autostrade rappresentano il sistema di collegamento tra il versante tirrenico e quello adriatico della penisola. Nata nel 2002, Strada dei Parchi conta su uno staff di circa 500 professionisti per la gestione dei 166,5 km della A24 e 114,9 km della A25.