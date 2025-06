MONTEROTONDO – “Mala Movida”, tre commercianti denunciati per vendita di alcol ai minori

I Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Monterotondo, finalizzato alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di illegalità, con particolare attenzione al fenomeno della cosiddetta “mala movida”.

Secondo un comunicato stampa diffuso oggi, martedì 17 giugno, le attività si sono svolte nelle ore serali e notturne tra venerdì 13 e sabato 14 giugno.

Durante i controlli, i Carabinieri hanno arrestato un 21enne italiano, con precedenti, gravemente indiziato del reato di traffico di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato sorpreso dai militari della Sezione Radiomobile a bordo di un’utilitaria a noleggio; alla vista della pattuglia, ha tentato la fuga a piedi, ma è stato prontamente bloccato.

Da un controllo più approfondito è stato possibile rinvenire e sequestrare a suo carico oltre 7 grammi di cocaina, 1,5 grammi di ecstasy e 4 grammi di metanfetamina.

Raccolti gravi indizi di colpevolezza a suo carico, è stato arrestato e successivamente accompagnato presso il Tribunale di Tivoli, dove è stato convalidato il suo arresto.

Altre cinque persone sono state invece denunciate alla Procura della Repubblica.

In particolare, un 18enne albanese e un 50enne italiano sono stati trovati in possesso, rispettivamente, di 3 grammi di cocaina, suddivisi in dosi, e 9 grammi di cocaina.

Un altro 18enne italiano è stato denunciato poiché trovato, senza giustificato motivo, in possesso di un cacciavite di 17 cm, mentre si aggirava in atteggiamento sospetto per le vie del centro storico.

Durante i controlli alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno fermato e denunciato un 21enne romeno, alla guida di un’autovettura, privo di patente e recidivo nel biennio.

Un connazionale di 24 anni, invece, è stato invece denunciato poiché avrebbe esibito documenti di circolazione e di guida risultati falsi.

Sette persone sono invece state segnalate alla Prefettura, poiché trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale, sequestrando a loro carico complessivamente circa 5 grammi di hashish.

Unitamente a personale del NAS di Roma, dell’ASL Roma 5 e della Polizia Locale, i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno controllato sette attività commerciali nel centro storico: in tre casi sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 4.000 euro, a causa di lievi carenze igieniche (in due casi) o strutturali.

Ulteriori tre esercizi sono stati sanzionati: due per la vendita di bevande alcoliche a minori e uno per la somministrazione di alcol in contenitori di vetro oltre le ore 22:00, in violazione del Regolamento comunale per la tutela e la valorizzazione del centro storico.

Complessivamente, sono state identificate oltre 290 persone e controllati più di 200 veicoli.

Alcuni di questi sono stati sanzionati per delle violazioni al Codice della Strada, con una multa complessiva superiore a 8.000 euro, e ritirate quattro patenti di guida.