Ha iniziato quando era un ragazzo poco più che maggiorenne affatto soddisfatto del suo aspetto fisico.

Da allora sono trascorsi 40 anni, ma per lui sollevare pesi in gara è come fosse la prima volta.

Stessa forza, stessa concentrazione e medesimi nervi d’acciaio.

Carlo Cerignano, 58enne di Tivoli, campione mondiale di Powerlifting

Così Carlo Cerignano, 58enne di Tivoli, assistente capo coordinatore della Polizia Penitenziaria, ha primeggiato agli “World Championship Powerlifting Single Litf Event”, il Campionato del Mondo di Powerlifting organizzato dalla Wdfpf al PalaTorrino di Roma venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 giugno.

Si tratta di una manifestazione con 600 atleti da tutto il mondo e 16 nazioni partecipanti, compresa America e Australia.

Carlo Cerignano presta servizio come assistente capo coordinatore della Polizia Penitenziaria a Rebibbia

Eppure, Carlo Cerignano è riuscito a vincere in tutte e tre le categorie stracciando gli avversari: venerdì il “Maciste” tiburtino ha sollevato il bilanciere con 210 chilogrammi di Squat, sabato 145 sulla panca piana e domenica 265 chili nello stacco da terra.

I tre titoli mondiali vinti lo scorso week end arricchiscono un palmares impareggiabile nel sollevamento pesi: Carlo Cerignano vanta in bacheca già 3 titoli mondiali, 6 titoli europei, ben 43 titoli italiani, senza contare tre record mondiali e sei europei stabiliti nella sua carriera.

Romano d’origine, trapiantato a Tivoli dall’età di 5 anni, da 34 anni Carlo presta servizio come assistente capo coordinatore della Polizia Penitenziaria presso la casa circondariale Rebibbia di via Raffaele Majetti, a Roma.

Carlo ha iniziato a praticare il sollevamento pesi nel 1985

“Ho cominciato questo sport nel 1985 – racconta il campione mondiale di sollevamento pesi – ero alto un metro e 85, ma troppo magro, pesavo 90 chili, avevo le spalle strette portava la L.

All’epoca non mi sentivo a mio agio in quel fisico, così ho iniziato a frequentare la palestra di Villa Adriana e successivamente quella di piazza Santa Croce a Tivoli.

Dopo 2 anni di allenamento, nel 1987 ho partecipato alla prima gara e ho vinto il primo Campionato italiano juniores.

Oggi peso 125 chili e porto la XXXXL, mi alleno alla Believe Fitness al Bivio di San Polo, non ho un maestro né uno sponsor: ciò significa che ogni competizione nazionale e internazionale pesa sulle mie tasche, l’iscrizione alla gara, l’iscrizione alla federazione, il viaggio e il pernotto albergo. In tre giorni servono dai 700 ai mille euro”.

Quella dell’uomo più forte del mondo è stata una carriera costellata anche da infortuni molto gravi.

“Nel 2016 – rivela il poliziotto – ho avuto un incidente in moto mentre andavo a lavoro: ho riportato la frattura di 4 vertebre, del bacino, dell’osso publico e di 5 costole fratturate senza contare lo spostamento della colonna vertebrale.

Nel 2018, invece, scendendo le scale sono scivolato a causa del ghiaccio volando dal secondo piano, ma sono atterrato su un piede solo e mi è esploso il calcagno destro.

Gareggerò fino a quando avrò forza, d’altronde questo sport non ha età.

Anzi, più lo pratichi e più ti aiuta a superare la vecchiaia: consideri che all’ultimo Campionato mondiale il partecipante più anziano aveva 82 anni e ha sollevato 110 chili di squat. Io continuo”.

Carlo continua e vince, ma agli “World Championship Powerlifting Single Litf Event” per la prima volta ha conquistato tre titoli tutti insieme in un’unica competizione.

Carlo Cerignano insieme al compianto Giammarco Lamalfa

“Dedico la vittoria dei tre titoli mondiali a chi mi ha sempre sostenuto – conclude Carlo Cerignano – ai miei genitori Domenico e Annamaria, a mia sorella Roberta, a mio fratello Sergio, e al mio carissimo amico e compagno di allenamenti che non c’è più Giammarco Lamalfa”.