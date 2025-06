“Apnea sotto le stelle”, primo trofeo al “Real Sporting Village”

Trattenere il respiro il più a lungo possibile, rimanendo immobili oppure facendo movimento sott’acqua con o senza l’ausilio di pinne.

Le due specialità saranno protagoniste di “Apnea sotto le stelle”, il primo trofeo di Apnea Statica e Dinamica organizzato dal Centro Sportivo Educativo Nazionale e patrocinato da C4 Carbon giovedì 10 luglio presso il “Real Sporting Village” di via Licio Giorgieri 50, a Roma.

Il programma prevede alle ore 15 una Masterclass di Apnea con Antonio Cavallo, Istruttore Master Apnea Academy dal 2006, esperto di monopinna, tecniche di salvamento e didattica per bambini (istruttore Kids As Dolphin).

A seguire, alle 16.30 la Masterclass Ara, un’attività subacquea in cui il subacqueo utilizza un sistema di respirazione autonomo per esplorare l’ambiente sottomarino in sicurezza. Questo tipo di immersione è anche chiamata immersione con autorespiratore ad aria, e rappresenta la base delle immersioni ricreative e professionali.

Alle 17,30 sarà la volta del corso Mermaid con la Sirena Elisa.

Alle 18,30 il primo trofeo di Apnea Statica e Dinamica.

Al termine delle premiazioni, musica Dj-Set e party dress code hawaiiano.