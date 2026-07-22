TIVOLI – Il Ministro Alessandro Giuli al Santuario di Ercole Vincitore e a Villa Adriana

Oggi, mercoledì 22 luglio, il Ministro della Cultura Alessandro Giuli ha visitato il Santuario di Ercole Vincitore in occasione del recente ritrovamento di un blocco di architrave in travertino emerso dagli scavi della Basilica, una scoperta di particolare rilievo che costituisce un’importante conferma delle fonti storiche.

Fotografie di Agnese Sbaffi – Ministero della Cultura

Ad accoglierlo il Sindaco di Tivoli, Marco Innocenzi, il Direttore dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este, Alberto Samonà, e il Capo Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale del MiC, Alfonsina Russo.

Nel corso della visita al Santuario, il Ministro ha seguito i lavori di scavo della Basilica e ha visitato gli ambienti della Via Tecta, interessati da un significativo intervento di restauro e prossimi alla riapertura al pubblico.

Successivamente il Ministro si è recato a Villa Adriana, dove ha visitato alcuni tra i più significativi cantieri di ricerca, restauro e valorizzazione, dalle indagini archeologiche nell’area del Pecile e delle Cento Camerelle al progetto di restauro del complesso statuario del Canopo, fino al rinnovato Museo del Canopo, recentemente riqualificato grazie ai finanziamenti del PNRR. Nel corso della visita il Direttore e i funzionari dell’Istituto hanno illustrato gli interventi conclusi e quelli in programma, a testimonianza del costante impegno del Ministero della Cultura nella Tutela e nella valorizzazione di uno dei più importanti siti UNESCO.

“Oggi – ha detto il sindaco Marco Innocenzi – ho avuto il piacere di accompagnare il Ministro della Cultura Alessandro Giuli all’interno di due luoghi simbolo di Tivoli – Villa Adriana ed il Santuario di Ercole Vincitore – insieme al Direttore dell’Istituto Villae, Alberto Samonà.

Il Ministro ha voluto vedere in prima persona la straordinaria scoperta al Santuario di Ercole Vincitore, dove è stata ritrovata l’iscrizione che identifica la basilica ipotizzata sulla base della citazione di Svetonio.

Esprimo grande soddisfazione per l’incontro, nel quale abbiamo approfondito temi fondamentali come la tutela, la valorizzazione e la promozione del nostro patrimonio culturale. Quando si investe nella cultura aumentano i turisti, cresce l’economia locale e si rafforza l’identità cittadina. Come ci siamo detti con il Ministro questo incontro di oggi rappresenta un punto di partenza, non di arrivo, certi che ci saranno molte altre occasioni per sviluppare – insieme – politiche di promozione e crescita”.