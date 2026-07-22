TIVOLI – Il Ministro Alessandro Giuli al Santuario di Ercole Vincitore e a Villa Adriana

Oggi, mercoledì 22 luglio, il Ministro della Cultura Alessandro Giuli ha visitato il Santuario di Ercole Vincitore in occasione del recente ritrovamento di un blocco di architrave in travertino emerso dagli scavi della Basilica, una scoperta di particolare rilievo che costituisce un’importante conferma delle fonti storiche.
Fotografie di Agnese Sbaffi – Ministero della Cultura
Ad accoglierlo il Sindaco di Tivoli, Marco Innocenzi, il Direttore dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este, Alberto Samonà, e il Capo Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale del MiC, Alfonsina Russo.
Nel corso della visita al Santuario, il Ministro ha seguito i lavori di scavo della Basilica e ha visitato gli ambienti della Via Tecta, interessati da un significativo intervento di restauro e prossimi alla riapertura al pubblico.
Successivamente il Ministro si è recato a Villa Adriana, dove ha visitato alcuni tra i più significativi cantieri di ricerca, restauro e valorizzazione, dalle indagini archeologiche nell’area del Pecile e delle Cento Camerelle al progetto di restauro del complesso statuario del Canopo, fino al rinnovato Museo del Canopo, recentemente riqualificato grazie ai finanziamenti del PNRR. Nel corso della visita il Direttore e i funzionari dell’Istituto hanno illustrato gli interventi conclusi e quelli in programma, a testimonianza del costante impegno del Ministero della Cultura nella Tutela e nella valorizzazione di uno dei più importanti siti UNESCO.