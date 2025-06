Fino a sei anni fa era consapevole di avere i piedi fatati e mettere la palla in rete gli riusciva molto facilmente.

Lorenzo Sforza, 25 anni di Villanova di Guidonia, durante la sfida che gli è valsa il titolo di Campione italiano di K1

Appesi gli scarpini al chiodo, Lorenzo Sforza ha scoperto di avere talento anche nell’uso di braccia e mani, oltre che di gambe e piedi.

L’arbitro dichiara la vittoria di Lorenzo Sforza al secondo round per ko sullo sfidante Gino Coriolano

Così sabato 31 maggio, nel giorno del suo 25esimo compleanno, a Catania l’atleta di Villanova di Guidonia si è laureato campione italiano Fight 1 di Fight Code Rules Pro 80 chilogrammi.

Sopra e sotto, tre momenti dell’entusiasmante match vinto da Lorenzo Sforza a Catania

Nel Gala Fighters Invasion organizzato da “16 Corde Club” Sforza ha conquistato il titolo tricolore con un ko alla seconda ripresa sull’ottimo atleta catanese Gino Coriolano.

Alcune immagini dopo la vittoria del titolo italiano. Sotto, Lorenzo Sforza col maestro Sergio Storai e il suo staff

Si tratta del primo titolo professionista per Lorenzo Sforza, atleta della “Pitbull Team” di Campolimpido di Tivoli del maestro Sergio Storai, dove sei anni fa ha iniziato a praticare l’arte marziale mettendo in bacheca tre titoli italiani da dilettante.

Il 25enne, che gestisce il marketing nell’azienda della mamma vendendo marmo e travertino, fino al 2019 giocava a calcio nel ruolo di attaccante.

Cresciuto nel vivaio del “Villalba Ocres Moca”, Lorenzo ha vestito anche le maglie delle romane “Certosa”, “Pro Roma”, “Vigor Perconti” e “Ponte di Nona”, prima di fare ritorno a Villalba, conquistando il Campionato regionale Juniores.

Lorenzo Sforza in una foto di posa con la cintura da Campione italiano

“Nel calcio me la cavavo e facevo anche gol – racconta Lorenzo Sforza – Ho iniziato la kick per divertimento e per cercare nuovi stimoli: sono entrato in palestra e non sono più uscito.

Ora sono pronto a difendere il titolo italiano e a puntare a nuovi titoli internazionali Iska”.