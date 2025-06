“Non capisco se ci vogliono gli anni per mettere un rubinetto nuovo che costa 15 euro. Se il Comune vuole, glielo compro io”.

A parlare così è Silvio Lotito, 81 anni, metà dei quali vissuti a Tivoli Terme.

L’anziano, ex impiegato della Asl Roma 1, ha contattato la redazione del quotidiano on line Tiburno.Tv per segnalare una situazione apparentemente paradossale che si protrae da tre anni al Parco Marra, l’area verde attrezzata di via Orazio, a Tivoli Terme, dove nel 2001 fu installata una fontana in travertino donata dall’industriale Carlo Mariotti.

La fontana in travertino di Parco Marra fu donata nel 2001 dall’industriale Carlo Mariotti

“Tre anni fa – inizia a raccontare Silvio Lotito – qualcuno ha spezzato il rubinetto originale, per questo mi rivolsi all’ex consigliere comunale Simone Cavallo, attuale consigliere delegato per Tivoli Terme e Borgonovo, il quale intervenne con un operaio del Comune. Il risultato fu che venne chiusa l’acqua e mai più riattivata.

A quel punto, interpellai anche Maurizio Conti, altro ex consigliere comunale di Bagni, il quale mi rispose che il Comune paga 5 mila euro l’anno di acqua”.

“Per bambini e anziani è impensabile poter frequentare un parco pubblico senza una fontanella col caldo torrido dell’estate – prosegue Silvio Lotito – Mia figlia ha trasmesso una segnalazione via mail al Comune, ma nessuno si è degnato di rispondere.

Mi appello pubblicamente all’assessore che gestisce i parchi, Gianfranco Osimani: è possibile sostituire il rubinetto? Se non è possibile, per quale motivo?

Il quartiere di Bagni di Tivoli è notoriamente abbandonato dalle istituzioni e la storia del rubinetto della fontanella è emblematica”.

“La fontanella non è rotta da 3 anni – è la replica di Simone Cavallo, attuale consigliere delegato per Tivoli Terme e Borgonovo – perché è stata più volte sistemata e più volte rotta.

A fine maggio ho effettuato una ricognizione di tutte le fontanelle a Tivoli Terme, compresa quella di Parco Marra. Ha preso in carico la situazione il delegato per le fontane Francesco Caretta che ha eseguito un ulteriore sopralluogo.

Alcune fontane sono state sistemate subito, altre a seconda del problema verranno sistemate prossimamente, compresa quella del Parco Marra”.