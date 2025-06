GUIDONIA – Addio strada mulattiera, in via Trento l’asfalto è un biliardo

Sono in corso di svolgimento in via Trento, a Villalba di Guidonia, i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale conseguenti all’intervento di potenziamento della rete idrica.

Lo annuncia l’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio.

I lavori in via Trento sono eseguiti dalla società Acea che il 22 maggio scorso aveva realizzato un primo tratto (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Vale la pena ricordare che via Trento era diventata una delle strade più pericolose della città. Decine e decine di buche sparse in maniera tale da costringere gli automobilisti allo slalom.