MONTEROTONDO – Ladri in fuga si schiantano con l’auto sulla Colombo: presi

Dopo il colpo sono stati intercettati da una pattuglia, ma anziché consegnarsi ai carabinieri hanno deciso di darsi a una fuga spericolata durata un’ora e mezza.

La folle corsa è finita sulla via Cristoforo Colombo coinvolgendo altre due vetture.

Così nella serata di oggi, venerdì 24 luglio, i militari dell’Arma hanno fermato due georgiani sospettati di essere gli autori di un furto in appartamento a Monterotondo.

I due a bordo di una auto con targa polacca sono stati protagonisti di una fuga iniziata nella città eretina, proseguita per le strade intasate di Roma e terminata sulla corsia centrale della Colombo, poco prima della tenuta presidenziale di Castelporziano.

I fuggitivi sono stati fermati dai carabinieri intervenuti sul posto con numerose pattuglie.