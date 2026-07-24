MONTEROTONDO – Ladri in fuga si schiantano con l’auto sulla Colombo: presi

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Dopo il colpo, due georgiani inseguiti dai carabinieri per un'ora e mezza

Dopo il colpo sono stati intercettati da una pattuglia, ma anziché consegnarsi ai carabinieri hanno deciso di darsi a una fuga spericolata durata un’ora e mezza.

La folle corsa è finita sulla via Cristoforo Colombo coinvolgendo altre due vetture.

Così nella serata di oggi, venerdì 24 luglio, i militari dell’Arma hanno fermato due georgiani sospettati di essere gli autori di un furto in appartamento a Monterotondo.

I due a bordo di una auto con targa polacca sono stati protagonisti di una fuga iniziata nella città eretina, proseguita per le strade intasate di Roma e terminata sulla corsia centrale della Colombo, poco prima della tenuta presidenziale di Castelporziano.

LEGGI ANCHE  GUIDONIA - L'accoltellato operato nella notte: è grave, ma non in pericolo di vita

I fuggitivi sono stati fermati dai carabinieri intervenuti sul posto con numerose pattuglie.

Condividi l'articolo:

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Il periodo di verifica reCAPTCHA è scaduto. Ricaricare la pagina.

 