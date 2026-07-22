GUIDONIA – In bici dalla vecchia alla nuova stazione: via alla gara per costruire la pista

La Città di Guidonia Montecelio è pronta a realizzare una pista ciclabile di collegamento tra la vecchia e la nuova stazione ferroviaria.
Lo stabilisce la determina numero 46 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata mercoledì scorso 15 luglio dal dirigente all’Urbanistica Paolo Caracciolo.
Con l’atto viene approvato il Progetto Esecutivo redatto dall’Architetto Roberto Simonelli di Villalba di Guidonia per la realizzazione della pista ciclabile di collegamento finanziata per un importo pari a 999.233,65 euro dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attraverso il Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali e avviata la procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, con invito di almeno cinque operatori con criterio di aggiudicazione al minor prezzo attraverso l’utilizzo piattaforma di approvvigionamento elettronico “Traspare”.
L’opera consentirà di collegare, nello specifico, l’attuale stazione di piazza Francesco Baracca a Guidonia alla nuova stazione ferroviaria in corso di realizzazione a Colle Fiorito.
Vale la pena ricordare che il 19 marzo scorso con la determina numero 17 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - il dirigente all’Urbanistica Paolo Caracciolo aveva affidati i “Servizi tecnici di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione” all’Architetto Roberto Simonelli per un totale lordo complessivo di 60.669 euro e 55 centesimi (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).