GUIDONIA – In bici dalla vecchia alla nuova stazione: via alla gara per costruire la pista

Vale la pena ricordare che il 19 marzo scorso con la determina numero 17 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - il dirigente all’Urbanistica Paolo Caracciolo aveva affidati i “Servizi tecnici di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione” all’Architetto Roberto Simonelli per un totale lordo complessivo di 60.669 euro e 55 centesimi (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).