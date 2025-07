Aveva accatastato gli scarti di cantiere sotto le finestre delle abitazioni confinanti.

Per questo giovedì 17 luglio un 68enne imprenditore edile italiano residente a Guidonia Montecelio è stato denunciato dai Carabinieri Forestali della locale stazione per discarica abusiva e gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il blitz dei militari è scattato a seguito di una denuncia da parte di alcuni residenti di via Grecia, nel quartiere di Marco Simone.

All’interno di un terreno intestato ad una società ma gestito dalla ditta del 68enne imprenditore sono stati rinvenuti rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, miscelati tra loro e sparsi su due aree di circa 800 metri quadrati l’una, in alcuni punti coperti dalla vegetazione.

Decine di secchi con residui di vernice, guaina catramata, un vecchio televisore, mattoni refrattari, tapparelle, rete di plastica, calcinacci, pedane, ponteggi, bidoni, parquet, tegole e cartongesso.

Le due aree sono state sequestrate.