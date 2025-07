TIVOLI – Sparviere ferito salvato dagli ispettori ambientali

Chi lo ha ritrovato si è subito resa conto che non riesce a volare ed ha una zampa ferita.

Lo sparviere rinvenuto a Stacchini

Così stamane, lunedì 21 luglio, è stato rinvenuto e salvato un Accipiter nisus, meglio noto come sparviere, un rapace appartenente alla famiglia Accipitridae, diffuso nelle zone temperate di Eurasia e Africa, presente anche a Stacchini, l’area di decine di ettari a Tivoli Terme ricadente nella Zona Speciale di Conservazione “Travertini Acque Albule”, gestita dal Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili.

Un primo piano dello sparviere ritrovato stamane a Stacchini

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, a notare il rapace in via Giuseppe Verdi è stata una residente che ha immediatamente allertato il Comando del Corpo Nazionale Guardie Ecologiche Ambientali Volontarie (Congeav).

Sul posto sono intervenuti gli ispettori ambientali coordinati dal Presidente di Congeav Tivoli Marco Dionisi e il Presidente della Commissione Ambiente Massimiliano Asquini che hanno preso in consegna lo sparviere per trasportarlo a Palombara Sabina presso la sede dei Guardiaparco del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili.

Il rapace sarà affidato alle cure della clinica convenzionata e, una volta ristabilito, verrà rimesso in libertà.