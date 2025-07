SUBIACO – Mense bio e CAM: il Progetto LIFE Grace per la valorizzazione della zootecnia estensiva

Il Progetto LIFE Grace, in collaborazione con il GAL ANIUS PREGIUS, organizza un incontro informativo dal titolo “Mense bio e CAM: supporto LIFE Grace per la valorizzazione della zootecnia estensiva in Aree N2000”. L’evento si terrà mercoledì 23 luglio 2025, a partire dalle ore 17:30, presso la Biblioteca comunale di Subiaco (RM), in viale della Repubblica 26.

L’incontro è finalizzato a presentare alle amministrazioni locali le modalità di accesso ai fondi del MASAF per le mense scolastiche biologiche e a illustrare l’implementazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) nei capitolati di gara. Questi strumenti normativi sono fondamentali per valorizzare le produzioni biologiche, tipiche e tradizionali, con un’attenzione particolare alla filiera zootecnica estensiva delle Aree Natura 2000, promuovendone l’inserimento nei menù delle mense scolastiche.

Interverranno all’incontro:

· Angelo Lupi, Presidente del GAL Anius Pregius

· Tiziano Cinti, Direttore Tecnico del GAL Anius Pregius

· Claudio Di Giovannantonio, Dirigente ARSIAL

· Miria Catta (ARSIAL) e Alba Pietromarchi (FIRAB), che approfondiranno il tema: “Implementazione dei CAM e accesso ai fondi delle Mense Bio: azione di supporto Life Grace per la valorizzazione della zootecnia estensiva in Aree N2000”.

L’evento rappresenta un’importante occasione di dialogo per creare filiere corte che colleghino direttamente gli allevatori agli enti locali e alle scuole, restituendo valore ai territori e promuovendo un modello di sviluppo sostenibile.

L’adozione di carni provenienti da allevamenti estensivi sostenibili, come quelle promosse dal progetto LIFE Grace nei siti Natura 2000, offre notevoli vantaggi per le mense. Oltre a garantire un prodotto di alta qualità e salubre, contribuisce attivamente alla conservazione di preziosi habitat prativi e della biodiversità. Questo tipo di allevamento, basato sul pascolo di razze autoctone, aiuta a mantenere il paesaggio, a ridurre le emissioni di CO2 e a contrastare l’abbandono delle aree rurali. Per le mense, scegliere queste carni significa offrire un cibo che è espressione del territorio, supportare l’economia locale e partecipare a un modello di filiera corta che rafforza la cooperazione tra produttori, istituzioni e comunità.

L’incontro è rivolto ad amministratori locali, operatori della ristorazione collettiva, allevatori e a tutti i cittadini interessati a un’agricoltura più sostenibile e a prodotti sani che rispettano l’ambiente e il benessere animale.

LIFE Grace

Cofinanziato dal programma LIFE dell’Unione Europea, LIFE GRACE (LIFE19 GIE/IT/000977) mira alla conservazione delle praterie attraverso pratiche di pascolo sostenibile. Il progetto è guidato da Arsial in partenariato con l’Università La Sapienza (Dipartimento di biologia ambientale), Comunità Ambiente, Firab e Green Factor