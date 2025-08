PALOMBARA SABINA – “Il Partito Democratico non è più rappresentato in Consiglio Comunale”

Dal segretario del Partito Democratico di Palombara Sabina Massimiliano Di Carlo riceviamo e pubblichiamo:

“Da ieri, il Partito Democratico non ha più rappresentanti nel Consiglio Comunale di Palombara Sabina.

Questa condizione, ormai consolidata da tempo, merita oggi un chiarimento politico netto e pubblico.

Il gruppo consiliare del PD era composto dalla Consigliera Serena Rosati e dal Consigliere Alessandro Decadi. Di quest’ultimo si sono perse da mesi le tracce, e lui stesso ha dichiarato pubblicamente di non far più parte del Partito Democratico.

La Consigliera Rosati, invece, non era presente in aula durante la seduta di ieri, come anche la quasi totalità dei consiglieri di opposizione, ad eccezione della Consigliera Viviana Rosati di Progetto Palombara, che ha partecipato con coerenza e senso del dovere.

La seduta era convocata in modalità mista, con possibilità di collegamento da remoto, e la stessa Consigliera Rosati, durante una riunione svoltasi nella mattinata, è riuscita a collegarsi da remoto, confermando – grazie ai miracoli della rete – la sua volontà di astenersi sul punto riguardante il Cinema Nuovo Teatro.

Durante la seduta, la sola Consigliera presente ha dichiarato che l’astensione da lei espressa era condivisa dall’intero gruppo di opposizione. Ciò rende ancora più grave la mancata presenza fisica o telematica di chi si era detto d’accordo su tale posizione, svuotando di fatto il significato politico di un’opposizione consapevole e responsabile.

Il Partito Democratico tiene a ribadire che la sua storia e la sua cultura politica sono altra cosa.

La nostra opposizione è da sempre responsabile, vigile, talvolta ferma, ma quando si parla di cultura e di patrimonio pubblico, sappiamo mettere da parte le differenze ideologiche e stare dalla parte della comunità.

Valorizzare un bene culturale come il Cinema Nuovo Teatro e destinarlo a sede stabile per eventi come il Festival del Cinema è una scelta che va sostenuta, indipendentemente da chi la propone.

Dare uno spazio culturale ai cittadini è un atto positivo sempre, e noi non abbiamo mai avuto timore di riconoscerlo, quando serve, anche dalla minoranza.

Alle cittadine, ai cittadini, alle compagne e ai compagni, diciamo: il PD oggi non è più presente formalmente in aula, ma la sua voce continua a farsi sentire nella società.

Stiamo lavorando per ricostruire una presenza seria, autorevole e coerente. Palombara Sabina merita una sinistra credibile, che faccia opposizione quando serve e che, quando si tratta di cultura, sia sempre dalla parte giusta”.