TIVOLI – Nuovi stalli rosa per mamme in gravidanza e con figli di età inferiore ai 2 anni

La Città di Tivoli istituisce nuovi stalli rosa riservati ai veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza e dei genitori con bambini di età non superiore a due anni, in possesso del Permesso Rosa.

Secondo un comunicato stampa diffuso dall’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Marco Innocenzi, il provvedimento rappresenta un ulteriore passo nelle politiche di accessibilità e sostegno alle famiglie, con l’obiettivo di rendere più agevole l’accesso ai principali servizi pubblici e privati della Città.

La scelta delle aree è stata effettuata dal Comando di Polizia Locale sulla base di specifiche verifiche, privilegiando i punti del territorio in cui la presenza di strutture sanitarie, uffici pubblici, scuole dell’infanzia e servizi socio-sanitari rende maggiormente necessaria una sosta dedicata.

I nuovi stalli saranno realizzati in via Acquaregna all’altezza del civico 94, in via Antonio Del Re all’altezza del civico 18, in via Empolitana all’altezza del civico 109/A, in via Bulgarini all’altezza dei civici 21 e 107, in via Goffredo Mameli all’altezza del civico 7, in viale Cassiano all’altezza del civico 7, in via Ignazio Missoni all’altezza del civico 11, in via Nazionale Tiburtina all’altezza dei civici 199, 208 e 260, in strada Paterno di fronte al civico 18, in via Rosolina di fronte al civico 2 e all’altezza del civico 126, nell’area parcheggio di via Leonina, in via Pierattini di fronte al civico 14, in via Tommaso Neri di fronte al civico 12, in via dei Martini Tiburtini all’altezza del civico 7, in via dei Fauni all’altezza del civico 1, in via Pio IX di fronte al civico 12, in via Collodi di fronte al civico 2 e in via Don Minzoni all’altezza del civico 9.

Gli spazi saranno individuati mediante apposita segnaletica verticale e orizzontale, con eventuali pannelli integrativi riportanti la dicitura “Riservato ai titolari di Permesso Rosa”.

La sosta sarà consentita esclusivamente ai veicoli autorizzati con il contrassegno esposto in modo chiaramente visibile.

L’utilizzo improprio degli stalli comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada.