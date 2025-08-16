SUBIACO – Movida e sicurezza: arresti, denunce e un’estorsione sventata

Fine settimana ad alta tensione tra Subiaco e la Valle dell’Aniene, dove i Carabinieri della Compagnia locale hanno intensificato i controlli del territorio con un’operazione a tappeto tra bar e piazze.

Nel corso dei controlli, una donna di 36 anni a Subiaco è stata arrestata all’interno di un locale dopo aver infastidito gli altri clienti in evidente stato di alterazione. All’arrivo dei militari, la donna ha reagito con violenza, aggredendoli e minacciandoli, rendendo necessario il suo fermo.

A Gerano, invece, i Carabinieri sono dovuti intervenire per sedare una rissa. Tra i coinvolti, un giovane di 22 anni è stato denunciato per minacce a pubblico ufficiale dopo aver minacciato i militari. Lui e un altro ragazzo di 21 anni sono stati anche sanzionati per ubriachezza molesta.

Controlli stradali e droga

Durante le verifiche su strada contro le “stragi del sabato sera”, un 33enne è stato sorpreso alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: per lui è scattata una denuncia.

Altri tre uomini, di età compresa tra i 22 e i 46 anni, sono stati invece segnalati alla Prefettura per uso personale di droga, dopo essere stati trovati in possesso di sostanze illegali.

Estorsione sventata: arrestato un 52enne



Ma l’episodio più delicato del weekend ha riguardato un’operazione coordinata dalla Procura di Tivoli, che ha portato all’arresto di un 52enne per estorsione.

La vittima, esasperata dalle continue minacce, si è rivolta ai Carabinieri, che hanno avviato un’attività di osservazione e monitoraggio. Il presunto estorsore è stato bloccato in flagranza di reato mentre si presentava all’appuntamento per ritirare del denaro: ad attenderlo c’erano i militari in borghese, pronti a intervenire.