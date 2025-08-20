Lavori idrici, stop alla viabilità sulla provinciale Empolitana

Dalle ore 5:00 del 24 agosto alle ore 17:00 del 2 settembre sarà chiuso al traffico un tratto della Strada Provinciale 33/A “Empolitana 1”, compreso tra il km 22+600 e il km 22+800, nel territorio tra i comuni di Pisoniano e Capranica Prenestina.

La chiusura è stata disposta dalla Città metropolitana di Roma Capitale, su richiesta di Acea S.p.A., per consentire lavori di messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera.

In fase di progettazione esecutiva, è emersa la necessità di spostare il tracciato della condotta idrica – originariamente previsto a ridosso della strada lungo una scarpata – direttamente sulla sede stradale, per ridurre il rischio di frane.

Per contenere al minimo i disagi e completare i lavori nel più breve tempo possibile, gli interventi saranno eseguiti 24 ore su 24, su più turni.

A darne notizia è stata la consigliera delegata alla Viabilità, Mobilità e Infrastrutture, Manuela Chioccia.