GUIDONIA – Giulia Boldrini, Maturità da 100 e lode e il sogno di diventare diplomatico

<<Anche se può sembrare una frase fatta, per me il 100 e Lode non è soltanto un numero.

Dietro ci sono cinque anni di impegno, dedizione e costanza. Oltre che ad essere un

traguardo prettamente scolastico, spero si trasformi in una delle tante tappe del mio

percorso personale di crescita e di vita>>.

Puntavi al massimo dei voti? Te lo aspettavi?

<<Si, puntavo al massimo perché ho voluto dare il meglio di me.

Tuttavia, credo che il voto sia

il risultato non solo dell’esame stesso, ma dell’impegno che ho voluto dedicare al mio

percorso in tutti e cinque gli anni. Me lo aspettavo, anche se mi sentivo titubante riguardo la lode e fino all’ultimo secondo, prima dei risultati, non credevo davvero di poter raggiungere questo traguardo oltre il 100>>.

E se ti fossi diplomata con un voto inferiore?

<<Mentirei se dicessi che non sarebbe stata una leggera delusione, soprattutto per via di tutti gli sforzi e la dedizione con cui mi sono approcciata alla scuola. Ma credo che sarebbe stata una sensazione momentanea, proprio perché per me conta il percorso più che il voto in sé>>.

Ti sentivi abbastanza preparata per questo esame finale?

Avevi ansia o eri tranquilla?

<<Mi sentivo preparata e sapevo di sapere, ma essendo una persona dal carattere ansioso ero preoccupata, sia prima degli scritti sia dell’esame orale>>.

Il tuo percorso di studi ti ha preparata a questo esame finale oppure avresti preferito che fosse diverso?

Se sì, come?

<<Penso che l’indirizzo Cambridge sia stato fondamentale nel mio percorso di studi, in quanto mi ha facilitato non solo nella conoscenza e nella padronanza della lingua inglese, ma anche nell’approccio e nella gestione degli esami. Per quanto riguarda le altre materie, devo ammettere che, a volte, ho dovuto integrare in maniera autonoma alcune lacune>>.

Come è andato questo esame e quale traccia hai scelto?