Il maresciallo Francesco Bellino è il nuovo comandante della stazione dei Carabinieri di Capena.

Giovedì 14 agosto il sottufficiale si è insediato alla guida del presidio dell’Arma di Via Provinciale Roma facente capo alla Compagnia dei carabinieri di Monterotondo diretta dal Capitano Carmine Rossi.

Classe 1981, origini pugliesi, formato presso la Scuola Allievi Marescialli di Firenze, Laurea in Scienze politiche, Francesco Bellino ha prestato servizio per 8 anni alla Stazione di Roma Fidene e dal 2016 è a Capena dove ha ricoperto anche l’incarico di vice comandante.