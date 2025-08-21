TIVOLI – Il grande schermo torna all’aperto: sei nuovi film gratuiti con “Tivoli in Cinema”

Dopo il successo delle prime proiezioni nel centro di Tivoli e a Villa Adriana, la rassegna gratuita “Tivoli in Cinema” continua il suo viaggio.

Dal 22 agosto al 2 settembre, altre sei serate di cinema all’aperto attendono cittadini e visitatori, questa volta a Tivoli Terme e Campolimpido.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Tivoli, in collaborazione con la Tibur Film Commission e con il contributo della Regione Lazio.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Tutte le proiezioni iniziano alle 21:30.

Il programma delle proiezioni

Parco Arcobaleno – Tivoli Terme

Venerdì 22 agosto : Un mondo a parte di Riccardo Milani – Commedia sociale con Antonio Albanese

Sabato 23 agosto : Beetlejuice Beetlejuice di Tim Burton – Fantasia gotica tra risate e surrealismo

Domenica 24 agosto : Il ragazzo e l’airone di Hayao Miyazaki – Premio Oscar 2024, animazione d’autore

Giardini Italia – Campolimpido

Domenica 31 agosto : Finché notte non ci separi di Riccardo Antonaroli – Commedia romantica e agrodolce

Lunedì 1° settembre : C’è ancora domani di Paola Cortellesi – Il film-rivelazione che ha commosso l’Italia

Martedì 2 settembre : IF – Gli amici immaginari di John Krasinski – Una moderna favola sull’immaginazione