TIVOLI – Il grande schermo torna all’aperto: sei nuovi film gratuiti con “Tivoli in Cinema”

Dopo il successo delle prime proiezioni nel centro di Tivoli e a Villa Adriana, la rassegna gratuita “Tivoli in Cinema” continua il suo viaggio.
Dal 22 agosto al 2 settembre, altre sei serate di cinema all’aperto attendono cittadini e visitatori, questa volta a Tivoli Terme e Campolimpido.
L’iniziativa è promossa dal Comune di Tivoli, in collaborazione con la Tibur Film Commission e con il contributo della Regione Lazio.
L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Tutte le proiezioni iniziano alle 21:30.
Il programma delle proiezioni
Parco Arcobaleno – Tivoli Terme
- Venerdì 22 agosto: Un mondo a parte di Riccardo Milani – Commedia sociale con Antonio Albanese
- Sabato 23 agosto: Beetlejuice Beetlejuice di Tim Burton – Fantasia gotica tra risate e surrealismo
- Domenica 24 agosto: Il ragazzo e l’airone di Hayao Miyazaki – Premio Oscar 2024, animazione d’autore
Giardini Italia – Campolimpido
- Domenica 31 agosto: Finché notte non ci separi di Riccardo Antonaroli – Commedia romantica e agrodolce
- Lunedì 1° settembre: C’è ancora domani di Paola Cortellesi – Il film-rivelazione che ha commosso l’Italia
- Martedì 2 settembre: IF – Gli amici immaginari di John Krasinski – Una moderna favola sull’immaginazione