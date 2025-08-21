TIVOLI – Il grande schermo torna all’aperto: sei nuovi film gratuiti con “Tivoli in Cinema”

21 Agosto 2025

Tivoli in cinema continua: i film in programma a Tivoli Terme e a Campolimpido

Dopo il successo delle prime proiezioni nel centro di Tivoli e a Villa Adriana, la rassegna gratuita “Tivoli in Cinema” continua il suo viaggio.

Dal 22 agosto al 2 settembre, altre sei serate di cinema all’aperto attendono cittadini e visitatori, questa volta a Tivoli Terme e Campolimpido.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Tivoli, in collaborazione con la Tibur Film Commission e con il contributo della Regione Lazio.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Tutte le proiezioni iniziano alle 21:30.

Il programma delle proiezioni

 

Parco Arcobaleno – Tivoli Terme

  • Venerdì 22 agostoUn mondo a parte di Riccardo Milani – Commedia sociale con Antonio Albanese
  • Sabato 23 agostoBeetlejuice Beetlejuice di Tim Burton – Fantasia gotica tra risate e surrealismo
  • Domenica 24 agostoIl ragazzo e l’airone di Hayao Miyazaki – Premio Oscar 2024, animazione d’autore

Giardini Italia – Campolimpido

  • Domenica 31 agostoFinché notte non ci separi di Riccardo Antonaroli – Commedia romantica e agrodolce
  • Lunedì 1° settembreC’è ancora domani di Paola Cortellesi – Il film-rivelazione che ha commosso l’Italia
  • Martedì 2 settembreIF – Gli amici immaginari di John Krasinski – Una moderna favola sull’immaginazione

