Maltempo, scatta l’allerta gialla nel Lazio: oltre 100 interventi dei Vigili del Fuoco nella notte

Allerta gialla per il maltempo per oggi, 21 agosto, dopo una notte difficile tra violenti temporali e forti raffiche di vento che hanno richiesto oltre 100 interventi dei Vigili del Fuoco tra Roma e il suo hinterland.

L’avviso emesso dal Centro Funzionale Regionale riguarda l’intera giornata di oggi, giovedì 21 agosto. Sono attese sul Lazio precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, accompagnate da fenomeni intensi: piogge violente, forti raffiche di vento e frequente attività elettrica.

Il maltempo ha già colpito duramente nella notte, con numerose chiamate alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Roma. A partire dalle ore 2, le squadre sono intervenute per alberi caduti, rami pericolanti e insegne danneggiate, soprattutto nel quadrante sud-est della Capitale e lungo il litorale, da Fregene a Ostia. Intenso anche il temporale che si è abbattuto sull’area tiburtina provocando rami e alberi caduti.

Al momento la situazione risulta sotto controllo, ma resta alta l’attenzione per l’evolversi delle condizioni meteo nelle prossime ore.