SANT’ANGELO ROMANO – Via alla riqualificazione della Strada Provinciale 32b

Dopo i recenti interventi di manutenzione e riasfaltatura realizzati in via Balilla e sulla Circonvallazione Milazzo, a Sant’Angelo Romano prosegue il programma di riqualificazione della rete stradale del territorio.

Stanotte saranno avviati i lavori sulla Strada Provinciale 32b nel tratto compreso tra il chilometro 0 e il chilometro 1+700.

Lo annuncia la la consigliera metropolitana Manuela Chioccia: “Un ulteriore intervento che conferma la costante attenzione verso la sicurezza e la qualità della viabilità del territorio, nell’ambito di un impegno continuo per la manutenzione e la valorizzazione della rete stradale”.

“L’intervento rappresenta un ulteriore passo nel percorso di miglioramento della sicurezza stradale e della qualità della rete viaria – spiegano il vicesindaco di Sant’Angelo Romano e assessore ai Lavori pubblici, Cristiano Spagnoli, e consigliera comunale Chiara Petrocchi –Come comunicato dall’Ente Roma Città Metropolitana, i lavori inizieranno questa notte e si svolgeranno nelle ore notturne, una scelta organizzativa pensata per contenere il più possibile i disagi alla viabilità.

L’Amministrazione Comunale rivolge un sentito ringraziamento a Roma Città Metropolitana, in particolar modo alla consigliera metropolitana Manuela Chioccia, per il sostegno e la collaborazione istituzionale che hanno reso possibile la realizzazione di questo intervento, frutto di un impegno condiviso volto al miglioramento delle infrastrutture del territorio”.