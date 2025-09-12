TIVOLI – Ciak si gira, cercasi comparse per la commedia con Marco Giallini

Tivoli scelta ancora una volta come set a cielo aperto.
La Tibur Film Commission comunica la ricerca di figurazioni per prossime riprese di un film a Tivoli e non solo.
Il film in questione è di Camaleo, prodotto da Roberto Cipullo, intitolato “Prendiamoci una pausa” una commedia italiana e internazionale diretta da Christian Marazziti che sarà distribuita da Eagle Pictures nelle sale cinematografiche nel 2026.
Tra i protagonisti troviamo Marco Giallini, Claudia Gerini e Ricky Memphis.
Le riprese sono iniziate l’8 settembre e il avrà una durata totale di sei settimane.
Nelle prossime settimane il set si fermerà a Tivoli, per questo è aperto un Casting per uomini e donne dai 18 anni in su fino a lunedì 22 settembre.
E’ possibile inviare la propria candidatura a lavorare come figurazione inviando una mail all’indirizzo: cinecasting.tivoli@gmail.com.
Vanno allegati i seguenti documenti:
– Foto primo Piano
– Foto figura intera
– Nome cognome
– Numero Telefono
– Altezza
– Taglia giacca pantaloni
– Numero di scarpe
I selezionati verranno contattati.
