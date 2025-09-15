GERANO – Inaugurato il campo da calcio riqualificato con i fondi PNRR

Il taglio del nastro del Sindaco di Gerano Danilo Felici insieme a Pierluigi Sanna e Manuela Chioccia

Alla cerimonia di apertura hanno preso parte il Sindaco di Gerano Danilo Felici, il Vicesindaco della Città metropolitana di Roma Capitale Pierluigi Sanna e la Consigliera metropolitana Manuela Chioccia, insieme a numerosi cittadini e rappresentanti del territorio.

L’evento è stato arricchito da un mini torneo organizzato dalle ASD Giovenzano Aniene e Villa Adriana, che ha inaugurato ufficialmente il nuovo campo da calcio.

L’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE

Uno scorcio dello stadio comunale “Santa Maria” di Gerano

L’opera ha interessato:

• la trasformazione del campo da calcio a 11 da terra battuta a manto in erba sintetica, più sicuro e fruibile in ogni condizione metereologica;

• l’efficientamento energetico attraverso la sostituzione dell’impianto di illuminazione con tecnologia a LED;

• l’abbattimento delle barriere architettoniche, per rendere accessibili campo e spogliatoi.

UN INVESTIMENTO STRATEGICO PER IL TERRITORIO

L’impianto “Santa Maria”, situato in posizione strategica e facilmente raggiungibile anche dai comuni limitrofi (Cerreto Laziale, Ciciliano, Guadagnolo, Pisoniano, Rocca Santo Stefano, Canterano e Rocca Canterano), rappresenta un punto di riferimento storico per lo sport dilettantistico e per la socialità locale.

L’intervento di Gerano si inserisce nella più ampia strategia della Città metropolitana di Roma Capitale per la creazione di una rete di centri sportivi moderni, inclusivi e sostenibili, grazie alle risorse del PUI Sport e del PUI Cultura, destinate a molti comuni del territorio.

“Città metropolitana ha contribuito a restituire alla comunità di Gerano e a quelle vicine un luogo che ha una lunga storia e che potrà continuare a vivere nel futuro come punto di incontro e di crescita per tante generazioni.

L’attività sportiva è prima di tutto occasione di socialità e condivisione”, ha sottolineato in un comunicato stampa il Vicesindaco Pierluigi Sanna, ricordando la scelta strategica sostenuta dal Sindaco Gualtieri di destinare le risorse del PUI Sport interamente ai comuni dell’area metropolitana, al di fuori della Capitale.

“Questo giorno non è solo la chiusura di un cantiere – ha aggiunto la Consigliera Manuela Chioccia – è il segno evidente e l’inizio concreto di un impegno che Città metropolitana porta avanti per il territorio.

Sono tante le comunità che aspettavano questo giorno: il lavoro portato a termine nei tempi previsti è frutto dell’attenzione e dell’impegno preso verso il territorio dal Sindaco Gualtieri e tenacemente portato avanti dal Vicesindaco Sanna, nel rispetto dei tempi previsti, una sfida che all’inizio sembrava enorme.

È un esempio di come tante comunità e istituzioni hanno collaborato, senza confini né sovrapposizioni, con l’unico obiettivo di creare opportunità di futuro alle nuove generazioni”.