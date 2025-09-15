Sabato 20 settembre presso il Centro Agroalimentare Romano di Setteville di Guidonia si svolgerà l’ottava edizione del convegno “Pneumoguidonia 2025” dedicato alle novità e alle sfide in campo pneumologico.
Si tratta di un evento organizzato dalla Dottoressa Victoria Tourtchenko, responsabile dell’Ambulatorio di pneumologia, allergologia e Medicina del sonno del Distretto sanitario di Guidonia e della Casa della Salute di Palombara Sabina.
Questo evento raccoglie Medici di medicina generale, Specialisti ambulatoriali ed ospedalieri favorendo integrazione tra ospedale e territorio al fine di creare un percorso di cura ottimale e continuativo per Pazienti.
Nella sala del Centro Congressi di via della Tenuta del Cavaliere 1 il convegno inizia alle ore 8,30 con la prima sessione dedicata alle Malattie Ostruttive del polmone a cura del dottor Pier Valerio Mari.
Alle 10,15 la seconda Sessione del Convegno dedicata al Ruolo dell’eosinofilo nelle patologie dell’infiammazione di tipo 2 a cura del dottor Cristiano Caruso.
Alle ore 12 la terza Sessione sulle Malattie delle vie aeree superiori a cura del dottor Giorgio Bandiera.
Alle ore 14 la quarta Sessione sulla Malattia rara da deficit di Alfa 1 Antitripsina, relatore il dottor Panaiotis Finamore.
Alle 15,30 la quinta Sessione sulla Sindrome delle apnee ostruttive nel sonno: i relatori sono la dottoressa Victoria Tourtchenko e il dottor Alessandro Rampello sul trattamento alternativo per la gestione del russamento.