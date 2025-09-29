Due arresti nel corso di due distinti servizi antidroga da parte dei Carabinieri della Tenenza di Guidonia.

I militari della Città dell’Aria hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 55enne e un 31enne, entrambi italiani e con precedenti specifici.

Secondo un comunicato della Compagnia Carabinieri di Tivoli, il primo a finire in manette è stato il più giovane.

Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato il 31enne aggirarsi con fare sospetto in strada, ma alla vista della gazzella il pusher ha tentato di disfarsi di una bustina contenente sostanza stupefacente.

A quel punto, l’uomo è stato bloccato, perquisito e accompagnato presso il suo domiciliare: al termine dell’operazione sono stati sequestrati 6,5 grammi di cocaina, suddivisa in 19 dosi, oltre a materiale per il confezionamento e la pesatura della droga e 150 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività illecita.

Nella stessa serata, i militari hanno fermato il 55enne italiano nei pressi della sua abitazione.

Al termine della perquisizione, all’uomo sono stati sequestrati 2,1 grammi di cocaina, suddivisa in 5 involucri termosaldati, oltre a bustine e a un bilancino di precisione.

Per entrambi è scattato l’arresto e sono stati condotti presso le camere di sicurezza della Compagnia di Tivoli, in attesa dell’udienza direttissima davanti al Tribunale di Tivoli su richiesta dalla Procura della Repubblica.

Stando sempre al comunicato stampa, le due operazioni si inseriscono in una più ampia, costante e mirata azione di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, portata avanti dall’Arma dei Carabinieri.