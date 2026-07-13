MARCELLINA – Padre tenta di sgozzare il figlio nel sonno

Ai carabinieri e ai medici ha raccontato che a ridurlo così sarebbe stato il padre.

Un primo fendente alla gola, poi gli altri “parati” con le mani.

Così ora un 21enne egiziano è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli per alcune ferite da arma da taglio.

Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Tivoli.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è avvenuto stamane, lunedì 13 luglio, verso le 7 del mattino in un’abitazione del Centro di Marcellina, dove il 21enne abita insieme al genitore.

Il ragazzo è stato trasportato da un’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale di Tivoli, dove è giunto scortato dalle gazzelle dei carabinieri.

I sanitari hanno riscontrato ferite lieve sulle mani e sul collo, per questo il 21enne è stato trasferito in Sala Rossa per il trattamento e la suturazione.

Il giovane non sarebbe in pericolo di vita.

Stando sempre alla prima informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, a sferrare i fendenti sarebbe stato il padre del 21enne.

L’uomo avrebbe sorpreso il figlio nel sonno, colpendolo al collo.

A quel punto il giovane si sarebbe svegliato riuscendo ad attutire i fendenti successivi e a fuggire in strada lanciando l’allarme.

Le indagini sono in corso.