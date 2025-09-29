PALESTRINA – Ospedale, addio al Primario di Chirurgia Gianluca Liotta

La Direzione Strategica e tutto il personale della ASL Roma 5 esprime profondo cordoglio per la scomparsa del Dottor Gianluca Liotta, Direttore dell’Unità di Chirurgia Generale e d’Urgenza dell’Ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina.

In un comunicato stampa il Dottor Liotta viene descritto come un professionista di grande valore, che aveva avviato e potenziato importanti aree della chirurgia oncologica, della chirurgia d’urgenza e della chirurgia di parete con approccio mininvasivo, portando risultati importanti e contribuendo in modo decisivo al miglioramento dell’assistenza e delle cure per i pazienti del territorio.

“Perdiamo un professionista appassionato, preparato e instancabile.

Il Dottor Liotta ha saputo coniugare competenza e umanità, portando avanti progetti di grande importanza per la nostra ASL e per la comunità di Palestrina.

Alla sua Famiglia e ai suoi cari, la nostra vicinanza e le più sentite condoglianze da parte di tutti noi”, ha dichiarato il Direttore Generale Silvia Cavalli.