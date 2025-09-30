GUIDONIA – Topi a scuola, chiesta la chiusura immediata del plesso

Da Emanuele Di Silvio, capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale a Guidonia Montecelio, riceviamo e pubblichiamo:

“A seguito delle segnalazioni del Dirigente Scolastico e delle famiglie, risulta confermata la presenza di numerosi topi sia all’interno che all’esterno del plesso scolastico di via Todini 56 a Setteville.

Il Dirigente Scolastico ha già inviato nella giornata di ieri una nota ufficiale al Comune di Guidonia Montecelio, chiedendo l’emissione di un’ordinanza di chiusura per consentire gli interventi urgenti di derattizzazione e sanificazione delle aule e dell’intero edificio.

Ad oggi, però, il Sindaco non ha ancora disposto la chiusura del plesso né avviato i necessari interventi, con il risultato che nella scuola sono ancora presenti bambini e personale scolastico, nonostante la situazione igienico-sanitaria renda impossibile un intervento in sicurezza.

Ritengo grave e inopportuna la scelta del Sindaco di non assumere un provvedimento urgente a tutela della salute dei bambini e della comunità scolastica, anteponendo questioni politiche interne e tensioni di maggioranza al dovere primario di garantire sicurezza e igiene nelle scuole.

Per queste ragioni, ho inviato una nota ufficiale al Sindaco chiedendo l’immediata emanazione di un’ordinanza di chiusura del plesso a partire da domani, affinché possano svolgersi le operazioni di derattizzazione e sanificazione complete.

La salute dei nostri figli e della comunità scolastica deve venire prima di ogni altra considerazione politica”.