Una superficie coperta di 1118 metri suddivisa in 923 metri quadrati destinati a vendita e 195 metri quadrati destinati a magazzino.

L’area in cui è prevista la realizzazione dei tre nuovi superstore

Sono le dimensioni del nuovo super store che sta per essere realizzato al chilometro 20 della via Tiburtina a ridosso della caserma del Gruppo della Guardia di Finanza di Guidonia Montecelio.

Lo stabilisce la determina numero 90 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata lunedì’ 3 agosto dal dirigente all’Urbanistica Paolo Caracciolo.

Una vista tridimensionale del progetto della “Stradaioli Real Estate”

L’atto è il primo passo al via libera definitivo per la costruzione dell’edificio con destinazione d’uso commerciale/direzionale e delle relative sistemazioni esterne completi delle reti fognarie, dei servizi a rete e dei sotto servizi da parte della ditta “Stradaioli Real Estate” di Aprilia, società che ha realizzato il Centro Commerciale “Tiburtino Shopping Center” e la Caserma delle Fiamme Gialle come opera di urbanizzazione secondaria.

Con la determina 90 il dirigente Caracciolo prende atto della conclusione positiva della Conferenza dei Servizi e della prescrizione dei Vigili del Fuoco che hanno indicato la necessità di adeguare gli elaborati ai fini dell’approvazione del progetto antincendio.

Quello in via di realizzazione è definito “Edificio 03” per distinguerlo dagli altri due previsti nella variante al Piano di lottizzazione Martellona tra Via dei Pioppi, Via Tiburtina, Via degli Aceri e via degli Abeti.

Il via libera alle tre nuove strutture commerciali in via Tiburtina risale al 25 marzo 2025 con la determina numero 20 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata sempre dal dirigente all’Urbanistica Paolo Caracciolo (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Si tratta di tre edifici di forma pseudo-rettangolare, costituiti da un solo piano fuori terra, tutti riconducibili a Media struttura di vendita con un rivestimento in pannelli di colori neutri per un miglior accostamento cromatico con il contesto e con il vicino Tiburtino Shopping Center e la caserma della GdF.

Il primo nuovo edificio sarà grande 3.550 metri quadrati

Il primo nuovo edificio misurerà una superficie coperta di 3550 metri quadrati suddivisa in 2497 metri quadrati destinati a vendita e altri 1053 metri quadrati destinati a magazzino.

Il secondo superstore avrà una superficie coperta di 2979 metri quadri

Il secondo superstore si svilupperà su una superficie coperta di 2979 metri quadri suddivisa in 2499 metri quadrati destinati a vendita e 480 metri quadrati destinati a magazzino.

Il terzo nuovo edificio misurerà una superficie coperta di 1118 metri

Infine il terzo nuovo edificio, quello approvato lunedì 3 agosto, misurerà una superficie coperta di 1118 metri suddivisa in 923 metri quadrati destinati a vendita e 195 metri quadrati destinati a magazzino.