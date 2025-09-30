GUIDONIA – Assalto notturno in tabaccheria

Torna la paura dei furti ai danni delle attività commerciali a Guidonia Montecelio.

La “Tabaccheria Filardo” antistante la stazione ferroviaria di Guidonia

All’alba di oggi, martedì 30 settembre, nel mirino dei malviventi è finita la “Tabaccheria Filardo”, sita in Piazza Francesco Baracca, davanti alla stazione ferroviaria, in pieno centro cittadino.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, l’assalto è stato tentato verso l’una e 50 della notte ad opera di tre uomini incappucciati e armati di piede di porco.

La saracinesca dell’attività commerciale forzata dai ladri

I banditi – ripresi dalle telecamere di videosorveglianza – hanno forzato la saracinesca, ma non sono riusciti a sollevarla in quanto si è bloccata e a quel punto hanno abbandonato l’impresa.

A scoprire il tentato furto alle 3,30 è stato un passante che ha notato la serranda scardinata e ha immediatamente allertato i carabinieri.

La scorsa settimana un furto era stato messo a segno ai danni del “Bar Green” di via delle Genziane nel quartiere di Colle Fiorito di Guidonia.