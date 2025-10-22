TIVOLI – Irene Ummarino è tra le migliori 10 amazzoni d’Italia

Da piccola è stata appassionata di danza, ma da quando ha scoperto l’amore per gli animali e soprattutto per i cavalli ha deciso di iniziare la sua avventura.

Così oggi Irene Ummarino, 12 anni di Corcolle, alunna di terza media al Convitto Nazionale di Tivoli, è una delle migliori 10 amazzoni d’Italia.

Il traguardo è stato raggiunto al termine della finale nazionale di salto ad ostacoli Livello Base Junior H90 disputata da giovedì 2 a domenica 5 ottobre negli impianti “Horses Riviera Resort” di San Giovanni Marignano in provincia di Rimini, nell’ambito della competizione denominata “Progetto Sport” organizzata dalla Federazione Italiana Sport Equestri – FISE Lazio.

Tra altre 114 amazzoni provenienti da tutte le regioni nella categoria Base Junior, Irene in sella alla sua cavalla Quite Rubina ha superato ostacoli alti 90 centimetri guadagnando così l’accesso nella categoria Base al “Best Rider” in programma a Verona dal 6 al 9 novembre, uno degli eventi più ambiti per le giovani amazzoni e i giovani cavalieri dove solo i migliori 12 di tutta Italia possono partecipare.

Nata a Roma il 3 novembre 2012 Irene Ummarino vive a Corcolle, estrema periferia Est della Capitale, ma svolge tutte la sua vita scolastica a Tivoli, frequentando l’asilo presso l’Istituto suore San Francesco di Sales a Villa Adriana e successivamente le elementari e le medie al Convitto Nazionale Amedeo di Savoia Duca d’Aosta.

Dopo una breve esperienza nella danza, Irene ha scoperto l’amore per i cavalli grazie alla zia istruttrice di equitazione.

Così nel 2019, a soli 7 anni, ha iniziato a muovere i primi passi presso il Centro Ippico Valle Castiglione sulla via Polense, gestito dal presidente Maurizio Tucci, un Circolo ippico che ad oggi vanta tra le proprie file diverse atlete nel settore agonistico e tutte di grande livello.

Irene Ummarino gareggia a livello agonistico da poco più di un anno e in meno di 5 mesi ha creato un binomio perfetto con la sua cavalla.

Ad aprile 2024 Irene si è affacciata nel mondo dell’agonismo del salto ostacoli e in poco più di un anno ha raggiunto ottimi risultati sotto la guida di Angelica De Salve, Istruttrice di secondo livello con patente di secondo grado nonché Direttore Tecnico del circolo ippico Valle Castiglione.

A febbraio scorso la giovane amazzone è stata iscritta alla competizione “Progetto Sport” nelle categorie Livello Base Junior (salti ad una altezza di 90 centimetri) e livello I Junior (con ostacoli alti un metro).

In entrambe le competizioni Irene ha raggiunto ottimi risultati in tutte le tappe così da ottenere l’accesso alla finale regionale disputata nel centro ippico Stella Maris dove si è guadagnata il ticket per entrambe le categorie alla finale nazionale disputata con successo la scorsa settimana in provincia di Rimini.

Un traguardo importante che la proietta verso il “Best Rider” di Verona dove Irene rappresenterà la Regione Lazio insieme alla sua cavalla Quite Rubina: da maggio scorso hanno iniziato la loro avventura insieme creando un binomio perfetto e si stanno togliendo grandi soddisfazioni.