TIVOLI – Centro storico chiuso per guasto telefonico e posa della fibra

Il Comune di Tivoli informa la cittadinanza che – nei prossimi giorni – saranno in vigore alcune modifiche temporanee alla circolazione per consentire interventi sulla rete e sulla sede stradale.

Nei giorni 29 e 30 luglio, dalle 9:30 alle 15.00, sarà istituito il divieto di transito in Via della Sibilla nel tratto compreso tra via degli Stabilimenti e piazza Rivarola, ad eccezione dei mezzi d’opera della ditta esecutrice dei lavori.

La chiusura è necessaria per consentire un intervento urgente su un guasto alla rete telefonica in via della Sibilla 67, che sta causando disservizi all’utenza della zona.

L’orario di avvio dei lavori è stato fissato alle 9.30 per garantire la regolare fruizione dell’istituto scolastico per l’infanzia e dell’asilo nido presenti nella via.

Il 30 ed il 31 luglio, dalle 10:00 alle 18:00, sarà istituito il divieto di transito e di sosta a Via Sant’Anna nel tratto compreso dall’Arco fino a piazza Sant’Anna, ad eccezione dei mezzi tecnici della ditta esecutrice dei lavori.

Il provvedimento è stato adottato per consentire il ripristino del manto stradale a seguito dei lavori di scavo per la posa della fibra eseguiti nel mese di giugno nel tratto compreso tra l’Arco di via Sant’Anna e piazza Sant’Anna.