Il Comune di Castel Madama ha conferito i riconoscimenti di “Bottega Storica del Lazio” a quattro attività commerciali che rappresentano un pezzo di storia e tradizione del tessuto economico e sociale del Borgo.

La cerimonia si è svolta martedì scorso 21 ottobre, presso l’Aula Consiliare, alla presenza del Sindaco, Michele Nonni, e dell’Assessore alle Attività Produttive, Stefano Scardala.

Targhe e diplomi ufficiali, assegnati dalla Regione Lazio, sono stati consegnati ai titolari delle quattro attività meritevoli.

Le attività riconosciute come “Botteghe Storiche del Lazio” sono “Alessandro Calzature di Livi Corinna”, “Bar Fratelli Marcelli”, “Bar Fratelli Moreschini” e “Ortofrutta fratelli Pucella”.

“Questo riconoscimento da parte della Regione Lazio – ha detto il Sindaco Michele Nonni esprimendo la sua soddisfazione – è un tributo meritato a chi con dedizione, passione e sacrificio ha saputo mantenere viva la propria attività per generazioni, resistendo ai cambiamenti e alle sfide del tempo.

Queste botteghe non sono solo esercizi commerciali, ma veri e propri custodi della nostra identità e un punto di riferimento insostituibile per la comunità”.

L’Assessore Stefano Scardala ha sottolineato l’importanza di sostenere il commercio tradizionale.

“Le nostre botteghe storiche sono un patrimonio da tutelare e valorizzare – ha detto il delegato – Hanno contribuito a scrivere la storia del commercio locale e continuano a offrire servizi e prodotti di qualità, spesso con un legame diretto con la tradizione e il territorio.

Ci congratuliamo con i titolari, augurando loro di proseguire con successo la loro preziosa attività”.

L’Amministrazione comunale di Castel Madama ribadisce l’impegno nel promuovere e sostenere le eccellenze commerciali e artigianali locali.