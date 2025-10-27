GUIDONIA – Il tir viaggia a 156 all’ora in autostrada: patente ritirata e 20 punti decurtati

A insospettire i poliziotti sono stati i due pneumatici montati, diversi da quelli previsti.

E’ stata sufficiente una verifica del cronotachigrafo per scoprire che il tir aveva viaggiato quasi ad una velocità doppia di quella consentita anche grazie al mancato funzionamento del limitatore di velocità.

Per questo gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Roma Nord hanno contestato violazioni per un totale di 2197 euro, con il conseguente ritiro della patente per la sospensione con la decurtazione di 20 punti, al conducente di un autoarticolato fermato presso il casello autostradale di Guidonia.

Il controllo è avvenuto nell’ambito della ordinaria attività di vigilanza stradale.

Sin da subito i poliziotti hanno notato alcune anomalie, ed in particolare due pneumatici diversi da quelli previsti, probabilmente per alterare i dati di guida.

Infatti dalla verifica del cronotachigrafo è emerso che il veicolo, il cui limite di velocità per categoria sarebbe di 90 chilometri orari, aveva raggiunto i 156 all’ora.

Inoltre dal controllo dei dati relativi ai tempi di guida e di riposo del conducente è risultato che il camionista non aveva rispettato le pause previste per il riposo.

Portato l’autoarticolato presso un’officina autorizzata è stato riscontrato il non funzionamento del limitatore di velocità.

Il conducente inoltre non è stato in grado di esibire le carte di circolazione del trattore e del semirimorchio e il contratto di lavoro.

Oltre alle multe per un totale di 2197 euro e al ritiro della patente con la decurtazione di 20 punti, il veicolo è stato segnalato alla M.C.T.C. per essere sottoposto a revisione sia ordinaria perché ancora non effettuata, sia per quella straordinaria dopo aver ripristinato il limitatore di velocità e montati gli pneumatici previsti dalla carta di circolazione.