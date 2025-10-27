GUIDONIA – Proroga Tari, l’assessora e il capogruppo di FdI: “Risposta immediata alla segnalazione dei cittadini”

L’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio ha annunciato nella giornata di oggi la proroga della scadenza del pagamento della TARI 2025.

Cittadini in fila stamane davanti l’Ufficio Tributi di Via Lunardi 7 a Guidonia

In un comunicato stampa l’assessora al Bilancio del Comune di Guidonia Montecelio Valentina Torresi, il sindaco Mauro Lombardo e il Capogruppo di Fratelli d’Italia Adalberto Bertucci spiegano i termini del provvedimento adottato oggi, lunedì 27 ottobre, a seguito dell’assalto all’Ufficio Tributi da parte di centinaia di cittadini preoccupati per la scadenza al 30 ottobre dei bollettini Tari non ancora recapitati (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

“Abbiamo scelto di disporre la proroga della scadenza del pagamento della 1^ e 2^ rata, ricordando che il recapito postale è ancora in corso, al 01/12/2025.

Ci è sembrato un buon modo per venire incontro a tutti quei cittadini che stanno ancora aspettando gli avvisi di pagamento, per i quali è ancora in corso il recapito postale”, spiega Valentina Torresi, Assessore al Bilancio della Città di Guidonia Montecelio.

Le scadenze diventano dunque al prossimo 1 dicembre per la rata 1, la rata 2 e la rata unica, al 30/04/2026 per la rata 3.

“E’ dovere di una amministrazione comunale attenta ai suoi cittadini mettere in atto ogni azione consona per supportare ed agevolare i cittadini: i nostri uffici sono a disposizione di chiunque voglia per ulteriori chiarimenti sul tema”, dichiara il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo.

Nel comunicato gli amministratori pubblici ricordano che registrandosi allo Sportello Telematico del contribuente oppure accedendo tramite SPID (indirizzo web https://sportellotel.servizienti.it/GuidoniaMontecelio), nella sezione “TARI” è possibile scaricare in formato PDF l’avviso di pagamento dell’anno 2025 con i relativi modelli F24 precompilati, compresa la rata unica. Nella stessa sezione è inoltre possibile effettuare direttamente il versamento di tutte le rate.

“Mi piace sottolineare la prontezza di questa amministrazione comunale e dell’assessorato al bilancio di Valentina Torresi, che davanti ad una problematica segnalata dai cittadini, non ha perso tempo ed immediatamente ha posto in essere tutti gli atti necessari per dare una risposta concreta a queste istanze”, chiude Adalberto Bertucci, capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio comunale di Guidonia Montecelio.