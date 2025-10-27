Il Comune di Marcellina ha approvato il Progetto Esecutivo dell’ampliamento della scuola materna da destinare ad asilo nido.

Lo stabilisce la delibera numero 65 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - varata martedì 21 ottobre dalla giunta comunale guidata dal sindaco Alessandro Lundini.

Con l’atto viene dato il via libera al progetto redatto dall’Architetto Alessandro Ottaviani per l’intervento nel plesso di via Carlo Alberto Dalla Chiesa pari a 552.157 euro e 34 centesimi finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del PNRR.

Nel 2022 l’Amministrazione Comunale aveva aderito al bando denominato “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, ottenendo la concessione di finanziamento di 480 mila euro.

Così a ottobre 2024 è stato affidato il servizio per la redazione dello Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica all’Architetta Cinzia Pilli per un totale di 14.475,09 euro. A dicembre 2024 è stata aggiudicata in via definitiva la progettazione esecutiva all’impresa “Sibar Srl” con sede nel Comune di Ripi, in provincia di Frosinone, per un importo lordo di 387.204,52.

La ditta ha a sua volta indicato per la Progettazione Esecutiva l’Architetto Alessandro Ottaviani di Roma al quale spetta un ammontare lordo di 14.921,09 euro.

A febbraio scorso è stato inoltre affidato il Servizio di Indagini analisi e indagini geognostiche del suolo alla Società specializzata “Perfor S.r.l.” di Cisterna di Latina per un importo totale lordo complessivo di 7.771,40 euro.

A svolgere l’incarico di Direzione Lavori sarà l’Ingegner Francesco De Santis di Rocca di Papa per un importo lordo complessivo di 17.128,80 euro. Mentre l’incarico da Geologoè stato affidato ad Alessandro Bianchi, anche lui di Rocca di Papa, per un ammontare di 4.004 euro.

Infine il Servizio di Coordinatore Sicurezza in Fase di Esecuzione e Collaudo Statico sarà a cura dell’Architetto Daniele Bruccoleri di Viterbo per un totale lordo complessivo di 9.452,56 euro, mentre il Supporto alla Verifica Strutturale della Progettazione Esecutiva è stato assegnato all’Ingegner Oreste De Simone di Carpi per un ammontare di 5.075,20.