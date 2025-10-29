Piove all’interno del parcheggio pubblico sotterraneo di via Tiburto, a Tivoli Centro.
Per questo l’amministrazione comunale interviene per riparare le infiltrazioni.
Lo stabilisce la determina numero 3031 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata ieri, martedì 28 ottobre, dal dirigente ai Lavori pubblici Tullio Lucci.
Con l’atto vengono affidati i lavori di manutenzione straordinaria alla ditta la Ditta Scardigno Gianluca di Castel Madama per un importo complessivo di 39.418 euro e 76 centesimi.
L’intervento fa seguito al sopralluogo tecnico effettuato dopo la segnalazione da parte dei condomini dello stabile Autorimessa Tiburto, con la quale sono stati richiesti interventi manutentivi necessari per la sistemazione delle infiltrazioni di acqua piovana provenienti dal lastrico solare di proprietà del Comune di Tivoli adibito a parcheggio pubblico.