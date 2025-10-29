Da tempo i residenti segnalavano l’abbandono incontrollato di rifiuti su un terreno alla periferia della città.
E’ stato sufficiente un sopralluogo per beccare in flagranza il gestore intento a smaltire i rifiuti col fuoco.
Per questo ieri, martedì 28 ottobre, i Carabinieri Forestali della stazione di Guidonia hanno denunciato un 54enne romeno residente a Mentana per gestione illecita e abbruciamento di rifiuti speciali non pericolosi in un terreno concesso in affitto dalla Asl Roma 5 di Tivoli.
Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è avvenuto in via dell’Albuccione, dove il 54enne alleva numerosi capi di bestiame, tra bovini, suini e caprini.
I militari si sono presentati sul posto con un decreto di ispezione emesso dalla Procura di Tivoli a seguito di varie segnalazioni di rifiuti abbandonati.
Giunti in via dell’Albuccione, i Forestali hanno sorpreso in flagranza l’uomo mentre bruciava scarti di mobilia in disuso accatastati sul terreni dopo averli raccolti altrove.
Il terreno non è stato sequestrato.