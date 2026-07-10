MONTEROTONDO – Negato il contributo per disabilità gravissima: Comune condannato

Il Comune di Monterotondo condannato a risarcire una utente per la mancata erogazione del contributo per disabilità gravissima.
Lo stabilisce la delibera numero 31 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – approvata dal Consiglio comunale lo scorso martedì 30 giugno.
Con l’atto l’assise ha riconosciuto la legittimità del debito fuori bilancio complessivi 4.335 euro e 82 centesimi da erogare alla signora F. B. come disposto dalla sentenza numero 115/2026 pubblicata lo scorso 22 gennaio 2026 dal Tribunale civile di Tivoli.
Il giudice ha infatti riconosciuto alla donna il diritto a ricevere il contributo di cura relativo all’intervento “disabilità gravissima” nella misura mensile di 700 euro a decorrere dal mese di marzo 2023 fino al mese di febbraio 2025.
Dalla delibera numero 312 emerge inoltre che, a fronte di uno stanziamento regionale insufficiente per l’intervento socioassistenziale “Disabilità Gravissima”, il Comitato Istituzionale RM 5.1 ha adottato il criterio della ridistribuzione delle somme al fine di assicurare ad un maggior numero di utenti beneficiari dello stanziamento l’importo minimo previsto dalle linee guida emesse dalla Regione Lazio di cui alla DGR n. 897 del 09.12.2021, privando di fatto la signora F. B.