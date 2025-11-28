“Soldi alla Scuola, non alla guerra! Contro Governo e genocidio”.

E’ lo striscione apparso stamane, venerdì 28 novembre, sulla recinzione dell’Istituto “Enrico Fermi” di Tivoli e firmato da “Opposizione Studentesca d’Alternativa”.

Lo striscione è a sostegno dello sciopero generale di oggi, proclamato per la scuola da un’ampia coalizione di confederazioni e organizzazioni sindacali, e per il corteo nazionale di domani, sabato 29 novembre a Roma, contro la finanziaria di guerra che toglie risorse alla sanità, alla scuola, ai salari, alle pensioni, contro l’invio di armi a paesi in guerra, contro il governo italiano e il genocidio in Palestina per mano di Israele.