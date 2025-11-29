GUIDONIA – Grande partecipazione ad “Azzurro Donna Forza Italia” dedicato alla violenza di genere

Si è svolto ieri, venerdì 28 novembre, presso “Lanciani” a Guidonia Montecelio, il primo evento di Azzurro Donna Forza Italia, organizzato dalla responsabile locale Maria Cristina Luciano insieme a Marianna De Maio, già consigliera comunale.

La sala gremita ha testimoniato il forte interesse e la sensibilità del territorio verso il tema scelto per la serata: la violenza di genere, affrontata con l’obiettivo di entrare “nel cuore delle donne”.

All’incontro hanno partecipato illustri relatori che hanno approfondito l’argomento da un punto di vista tecnico e istituzionale:

• Dottor Cosimo Bari, dirigente del Commissariato di Polizia di Tivoli–Guidonia;

• Dottoressa Stefania Salvati, direttore della UOC del Distretto Sanitario ASL Roma 5 di Guidonia;

• Dottoressa Maria Cristina Rossi, assessore alle Politiche sociali e Pari opportunità del Comune di Guidonia Montecelio;

• Avvocata Silvana Bassani, foro di Tivoli;

• Avvocato Gaetano Maria Malara, penalista del foro di Roma.

Numerose anche le presenze politiche: l’onorevole Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e delegato del Governo per le periferie; l’onorevole Giorgio Simeoni, capogruppo regionale di Forza Italia; la responsabile provinciale di Azzurro Donna Dr.ssa Pamela Pierotti. Ai saluti istituzionali si è aggiunto il collegamento telefonico dell’assessore regionale Prof.ssa Luisa Regimenti, con delega anche alla Sicurezza.

Tra i presenti anche i quadri locali del partito, dal segretario cittadino Valerio Massini ai consiglieri comunali di Forza Italia, oltre all’intervento del sindaco Mauro Lombardo.

L’iniziativa segna l’avvio di un percorso che Azzurro Donna Guidonia Montecelio, grazie all’impegno di Maria Cristina Luciano e Marianna De Maio, porterà avanti con nuovi appuntamenti dedicati alle tematiche femminili e alla tutela dei diritti delle donne