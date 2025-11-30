PISONIANO – Precipita in un pozzo, cane salvato dai vigili del fuoco

E’ precipitato per oltre 5 metri in una zona impervia, ma è stato recuperato e riconsegnato sano e salvo al proprietario.

Così stamane, domenica 30 novembre, un cane è stato salvato dai vigili del fuoco in località Morrone Pisoniano.

Secondo una nota del Comando provinciale, verso le ore 9,15 sul posto sono intervenuti una squadra territoriale del distaccamento di Subiaco e una del nucleo Speleo-Alpino-Fluviale (Saf).

Il cagnolino era caduto all’interno di una buca profonda 5/6 metri.

I soccorritori si sono calati all’interno del pozzo, utilizzando tecniche Saf per garantire interventi sicuri in situazioni critiche, e recuperato il malcapitato cane, che è stato riconsegnato al padrone presente sul posto in buone condizioni di salute.