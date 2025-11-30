RIANO – Caterina Rinaldi presenta “Un giorno il cielo splenderà più del solito”

Sabato 6 dicembre a Riano, presso la Sala Consiliare “Teresa Giovannucci e Pietro Antonini”, in Largo Flacone e Borsellino, sarà presentato il libro “Un giorno il cielo splenderà più del solito” di Caterina Rinaldi, edito da EMIA edizioni.

“Ci sono libri – scrive Caterina Rinaldi nella premessa del libro − che non si scelgono di scrivere: accadono. Nascono da un punto in cui la vita si spezza, eppure continua, come un filo che non vuole cedere.

Questo libro è così: la mia ferita che si fa parola, il mio dolore che si apre alla luce.

Ogni pagina è una soglia.

Dietro c’è la paura, davanti la speranza. In mezzo, l’amore, quello che non si arrende, che ogni giorno impara di nuovo a chiamare per nome mia figlia, la mia vita”.

Il libro è un viaggio intimo nel cuore, quello di una madre che, attraverso la poesia e la riflessione, racconta la fragile e coraggiosa esperienza di vivere accanto alla propria figlia, Letizia, colpita da una rara malattia genetica.

A dialogare con l’autrice saranno la professoressa Francesca Bellomi e il giornalista, scrittore ed editore Italo Arcuri.

Leggeranno brani tratti dal libro colleghe, colleghi, amiche e amici di Caterina Rinaldi.

Musicherà l’evento il Maestro di pianoforte Antonello Maio.

Saluti istituzionali del Sindaco Luca Abbruzzetti.

I proventi dei diritti d’autore saranno devoluti a A-NCL (Associazione Nazionale CeroidoLipofuscinosi ETS), a sostegno della ricerca e delle famiglie che affrontano questa rara malattia.