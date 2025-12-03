TIVOLI – Centro per l’Impiego chiuso per lavori: servizi agli utenti erogati soltanto da remoto

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 3 Dicembre 2025

La Regione Lazio indica le modalità attraverso le quali interagire con gli operatori

Da stamane, mercoledì 3 dicembre, il Centro per l’Impiego di Via Empolitana a Tivoli è chiuso a causa di lavori di ristrutturazione della sede.

L’intervento viene eseguito dalla “Al.Ma. Costruzioni Srl” di Roma, alla quale con la determina numero 2715 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - lo scorso 30 settembre il dirigente ai Lavori pubblici del Comune di Tivoli Tullio Lucci aveva affidato l’appalto: la ditta ha presentato un ribasso del 5% risultato l’offerta economicamente più conveniente rispetto alle altre 4 ditte invitate alla procedura di selezione.

L’importo dell’appalto è pari a 213.201 euro e 09 centesimi, oltre IVA nella misura di legge.

L’incarico di progettazione esecutiva è stato svolto dall’Architetto Antonello Ricci di Tivoli per l’importo netto contrattuale di complessivi 35.312 euro e 76 centesimi.

LEGGI ANCHE  TIVOLI – Cavo tranciato durante i lavori per la nuova scuola materna: quartiere al buio

Per la ristrutturazione del Centro per l’Impiego di Via Empolitana la Regione Lazio neha concessi 360 mila euro nell’ambito dei fondi stanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

La Regione Lazio avvisa gli utenti che da oggi il Centro per l’Impiego di Tivoli erogherà i servizi esclusivamente da remoto ai seguenti recapiti:

•    Iscrizioni / richiesta C/2 storicocpitivoli@regione.lazio.it
•    Tirocini extracurriculari / NASPItirocinicpitivoli@regione.lazio.it
•    Preselezionepreselezionecpitivoli@regione.lazio.it
•    Programma GOL – ADI – SFLgolcipitivoli@regione.lazio.it

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare i numeri 331.2347866 – 334.1105719

Condividi l'articolo:

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

 