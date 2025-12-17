MONTEROTONDO – Lotta a furti e droga: pusher albanese arrestato, altri 9 denunciati

I Carabinieri della Compagnia di Monterotondo, unitamente ai militari del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di illegalità.

L’operazione, che si è sviluppata nei territori del comune di Monterotondo, ha interessato in modo specifico le arterie nevralgiche del centro abitato, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nel corso del servizio, svoltosi nell’arco pomeridiano – serale del fine settimana, i Carabinieri hanno arrestato un cittadino albanese di 21 anni, senza fissa dimora, gravemente indiziato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane dopo aver notato la pattuglia transitare in via Adige, si è dato alla fuga ma, è stato notato dai militari che lo hanno subito inseguito, raggiunto e bloccato.

A seguito della perquisizione è stato trovato in possesso di 2 dosi di cocaina.

I tempestivi accertamenti svolti dai Carabinieri hanno consentito di individuare nelle immediate vicinanze il presunto complice, un 19enne albanese, nonché ulteriori dosi di cocaina e di marijuana.

In totale sono stati sequestrati oltre 9 grammi di cocaina e 0,5 di marijuana nonché la somma contante di 600 euro.

Dopo l’arresto il 21enne, su disposizione della Procura della Repubblica di Tivoli, è stato condotto presso il carcere di Rebibbia, mentre per il 19enne è scattata la denuncia a piede libero.

Durante i controlli, altre 8 persone sono state denunciate.

In particolare 5 uomini, di età compresa tra i 22 e i 52 anni, sono stati segnalati all’autorità poiché ritenuti gravemente indiziati di spaccio e sorpresi, nel corso dei controlli alla circolazione stradale, con più dosi di cocaina, in quantità variabili tra i 2 ed i 4,5 grammi, nonché con denaro contante in banconote di piccolo taglio.

Altri due uomini di 27 e 53 anni, sono stati fermati dai Carabinieri a bordo delle rispettive autovetture e trovati in possesso, senza giustificato motivo, di un coltellino a serra manico ciascuno.

Entrambi sono stati denunciati per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Infine, un 34enne nigeriano è stato fermato alla guida di un’autovettura senza aver mai conseguito la patente di guida; trattandosi della seconda infrazione nell’ultimo biennio, è stato denunciato.

Altre 10 persone infine, sono state sanzionate e segnalate alla Prefettura per il possesso di modica quantità di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale, sequestrando complessivamente oltre 26 grammi di hashish, 4 di marijuana e uno di crack.

Complessivamente, i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno identificato oltre 250 persone e controllato oltre 180 veicoli, alcuni dei quali sono stati sanzionati al codice della strada per oltre 7.900 euro; una patente di guida ritirata.