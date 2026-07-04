Ilenia Carrozzo, 30enne body builder professionista di Palombara Sabina, si è imposta nel “Trofeo Paestum”, gara di bodybuilding organizzata da Roberto Sellitto, Roberto Pepe e Roberto Falso, che si è svolta sabato 20 giugno presso l’Hotel Ariston di Paestum.

Ilenia Carrozzo vincitrice assoluta del “Trofeo Paestum”

Ilenia si è aggiudicata il trofeo della categoria Miss Model ed è risultata vincitrice assoluta con la conferma per la quinta volta del suo status da atleta professionista conquistato a maggio 2025 a Tarragona, in Spagna, con l’assegnazione della Pro Card.

Dal 2021 Ilenia è legata sentimentalmente al 36enne atleta professionista Pier Paolo Tamarri, nel 2024 Campione Italiano di Body Building alla “Rimini Wellness” (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Ilenia Carrozzo è legata sentimentalmente al campione Pier Paolo Tamarri

“È stato il risultato di mesi di allenamenti, sacrifici e tanta passione per questo sport – ha commentato Ilenia Carrozzo – Quello che ha reso questa giornata ancora più speciale, però, è stata la sorpresa che mi aspettava durante la premiazione.

Non sapevo che a consegnarmi il premio sarebbe stato il mio fidanzato, Pier Paolo Tamarri, anche lui atleta professionista di bodybuilding.

Quando l’ho visto salire sul palco mi sono emozionata tantissimo e non sono riuscita a trattenere la felicità. È stato un momento spontaneo e indimenticabile che conserverò per sempre nel mio cuore.

Per me il bodybuilding non è solo competizione, ma anche impegno, costanza e condivisione.

Vivere una vittoria così importante accanto alla persona che condivide la mia stessa passione ha reso tutto ancora più bello”.