RIANO – Tragedia in cava, operaio travolto dalla ruspa guidata dal collega

Tragico incidente sul lavoro oggi pomeriggio, giovedì 5 marzo, a Riano, piccolo centro di 10 mila abitanti lungo la via Tiberina.

A perdere la vita in una cava di tufo è stato un operaio 51enne romeno, travolto dalla ruspa condotta da un collega.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, la tragedia si è consumata verso le ore 14,30 all’interno di una cava di tufo in via Vigna del Piano, nell’area industriale di Riano, durante le operazioni di escavazione.

La vittima – Dorel Ciobanu residente a Castelnuovo di Porto – era impegnato nel suo lavoro di operaio e non si sarebbe reso conto che la ruspa procedeva in retromarcia nonostante il segnale acceso.

E lo stesso conducente non si è avveduto della presenza del collega sulla traiettoria.

L’impatto è stato fatale: inutile l’intervento dell’ambulanza del 118.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione di Riano coordinati dalla Compagnia di Bracciano e gli agenti della Polizia Locale di Riano insieme al sindaco Luca Abruzzetti.

La Procura di Tivoli ha aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità nell’incidente sul lavoro: la salma della vittima è stata trasferita presso l’Istituto di Medicina Legale del Policlinico Agostino Gemelli di Roma per essere sottoposta a ispezione esterna.

Dorel Ciobanu lascia una moglie e due figli maschi ventenni, cresciuti nel Comune di Riano, dove l’operaio 51enne era molto stimato.

Da qualche tempo la famiglia aveva acquistato una nuova casa nel confinante territorio di Castelnuovo di Porto.

Per questo i sindaci di Riano Luca Abruzzetti e di Castelnuovo di Porto Riccardo Travaglini in un comunicato stampa congiunto hanno espresso sincera vicinanza e partecipazione al dolore dei familiari e di chi oggi piange questa grave perdita.

“Una notizia che colpisce e addolora profondamente le due comunità – si legge nella nota congiunta – In momenti come questo le parole sono difficili, ma il pensiero va prima di tutto alla famiglia, ai colleghi e a tutte le persone che gli hanno voluto bene”.