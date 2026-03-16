PALESTRINA – Via al recupero dell’ex stazione Stefer Roma-Fiuggi

Parte a Palestrina il cantiere per i lavori di valorizzazione dell’ex stazione Stefer Roma-Fiuggi.

Alla cerimonia di inaugurazione, assieme al sindaco Igino Macchi, il vicesindaco di CMRC Pierluigi Sanna e la consigliera metropolitana Alessia Pieretti.

L’ex stazione, oggi dismessa, è ciò che resta della linea tranviaria Roma-Fiuggi, costruita nel primo decennio del novecento e attiva fino alla metà del secolo scorso, e rappresenta una significativa testimonianza dell’evoluzione dei trasporti pubblici su ferro nel Lazio.

Il recupero dell’ex stazione si inserisce in un più ampio disegno di riattivazione territoriale, con l’obiettivo di trasformare un nodo ferroviario dismesso in un nuovo polo culturale e aggregativo per i cittadini e un hub di accoglienza per i turisti, capace di dialogare con il territorio e rispondere alle esigenze della comunità locale.

L’intervento, finanziato con 1,1 milioni di euro di risorse PNRR – PUI Cultura, prevede il consolidamento statico dell’edificio e il completo rifacimento degli spazi interni, con l’inserimento di un ascensore per le persone con capacità motorie ridotte tra i due piani.

Tutti gli impianti verranno sostituiti, dallo smaltimento delle acque all’impianto elettrico, idrico e di riscaldamento, con pompe di calore a funzionamento elettrico.

“Inauguriamo oggi un cantiere complesso che grazie alla tenacia del Sindaco e all’impegno dei tecnici ha consentito di superare le numerose difficoltà rilevate in fase di progettazione – ha dichiarato il vicesindaco di Città metropolitana, Pierluigi Sanna – Grazie anche alla proroga al 31 dicembre siamo riusciti ad aprire i lavori in tempo e anche prima di tanti altri cantieri, in uno dei comuni più ricchi di patrimonio artistico”.

“L’ambizione di città metropolitana e del Sindaco Gualtieri – ha aggiunto Sanna – è quella di contrastare lo spopolamento e la disgregazione del tessuto sociale dotando i nostri luoghi di spazi pubblici che siano luoghi di aggregazione e incontro, per attività sociali e culturali. Il PNRR ci ha consentito di mettere a terra un grande progetto a rete andando incontro anche alle difficoltà dei singoli comuni di seguire bandi complessi e accedere così a risorse strategiche per lo sviluppo locale”.

“L’intuizione di Città metropolitana di finanziare con le risorse dei Piani Urbani integrati tutti i comuni che ne hanno fatto richiesta ci ha permesso di restituire dignità all’ente metropolitano e di tornare a essere davvero vicini ai comuni che animano la nostra provincia – ha detto la consigliera Pieretti, delegata a turismo ed energia in città metropolitana – Qui nascerà un polo che andrà a supportare il comune a livello turistico e questo rientra nella linea della nostra amministrazione di lavorare a un turismo di prossimità, creando una rete intercomunale, per far conoscere ai cittadini le peculiarità della nostra provincia.

Senza tralasciare l’altro fondamentale aspetto della riqualificazione energetica, che consentirà non solo di immettere meno co2 in atmosfera ma anche di generare un risparmio energetico che va in aiuto ulteriore alle casse dei comuni”.