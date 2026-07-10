TIVOLI – Tribunale, tre colonne della Cancelleria Penale vanno in pensione

Brindisi, baci, abbracci e qualche lacrima.

Così oggi, venerdì 10 luglio, tre colonne della Cancelleria Penale del Tribunale di Tivoli hanno tagliato il traguardo della meritata pensione e salutato colleghi, giudici magistrati e avvocati con un rinfresco al primo piano del Palazzo di Giustizia di viale Arnaldi.

I nuovi pensionati sono il funzionario giudiziario Guido Mariani, la cancelliera esperta Orsolina Lori e l’ausiliaria Carmela De Palma, omaggiati con mazzi di fiori, ciondoli, bottiglie di liquori e buoni viaggio.

Guido Mariani, 67enne funzionario giudiziario

Nato a Cave il 30 giugno 1959, Maturità Scientifica conseguita ad Olevano Romano, Guido Mariani è il decano della Cancelleria Penale con 42 anni di onorato servizio iniziato col superamento del concorso e l’assegnazione per tre anni alla Pretura de La Spezia, poi il trasferimento alla Procura Generale di Roma, quindi all’Ufficio Giudice di Pace della Capitale e all’Ufficio Giudice di Pace di Palestrina.

Nel 2010 l’assegnazione al Tribunale di Tivoli: pochi mesi al Settore Separazioni e Divorzi, poi il trasferimento all’Ufficio Giudice per le Indagini Preliminari e nel 2015 la Cancelleria del Collegio Penale, dove ha lavorato fino ad oggi.

“Mi dispiace andare via – ha detto Guido Mariani – e lasciare i colleghi coi quali nel corso degli anni ha instaurato un rapporto di collaborazione, amicizia e confidenza. Abbiamo formato un bel team, ho sempre cercato di collaborare con tutti nonostante le innovazioni e le criticità del Tribunale”.

Orsolina Lori, 66enne cancelliera esperta

Nata a Mandela l’8 ottobre 1959, Diploma in Ragioneria conseguito a Tivoli, Orsolina Lori negli ultimi vent’anni è stata in servizio presso la Cancelleria del Dibattimento Monocratico.

Una carriera iniziata nel 1999 presso il Tribunale di Rimini, proseguita tra il 2000 e il 2005 presso il Dipartimento Giustizia Minorile e culminata nel 2006 col trasferimento al Palazzo di Giustizia di viale Arnaldi.

“Mi dispiace moltissimo dovervi salutare – ha detto Orsolina Lori ai colleghi – Grazie per aver condiviso con me un percorso che è stato motivo di crescita professionale e umana”.

Carmela De Palma, ausiliaria 66enne

Nata a Taranto il 28 luglio 1959, Maturità Scientifica conseguita a Napoli, Carmela De Palma ha iniziato la sua carriera di ausiliaria nel 1993 presso la Corte d’Appello di Roma e nel 1999 è stata assegnata al Tribunale di Tivoli: prima presso la Pretura di viale Trieste, poi presso la sede di via Acquaregna e infine nel Palazzo di Giustizia di viale Arnaldi.

Un quarto di secolo a contatto col pubblico, tra distribuzione copie di atti giudiziari, rilascio di informazioni, archivio e catalogazione.

“In questi anni mi sono sentita utile e circondata di tanto affetto, che mi è sembrato anche un po’ esagerato – ha detto oggi “Carmelina”, come l’ausiliaria è chiamata da colleghi, avvocati e magistrati – Non mi avete mai fatto sentire in difficoltà, anzi mi sono sentita forte.

Ho sempre respirato aria di famiglia, sono venuta a lavoro senza tensioni, né coi colleghi tantomeno col pubblico.

E’ stato un bellissimo percorso di vita, una bella passeggiata: il 31 luglio dovrei lasciare il Tribunale, ma io vorrei continuare a passeggiare insieme a voi per essere di aiuto”.